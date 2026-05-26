四肢麻痺という障害を抱えている柴犬のしゅんくん（6歳）。手術も不可で治すこともできない状態であるというが、それでも全力で今を生きている様子をおさめた動画が76.5万回再生を超える反響を呼び、「しゅん君いい顔してますね」「大切にされているのが伝わってきます」「愛そのものです」などとコメントが寄せられた。しゅんくんをお迎えした経緯や障害を持つ動物に対する想いなどについて、飼い主さんに話を聞いた。【別カッ