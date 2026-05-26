仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）第21回「風雲！竹田城」が31日に放送される。倉悠貴演じる黒田官兵衛（小寺官兵衛）が初登場する回となり、SNSでは「遂に官兵衛が出る！」「待ちに待った黒田官兵衛の初登場。楽しみすぎる」と期待の声が高まっている。【予告あり】“重要キャラ”が遂に初登場！ネットも歓喜『豊臣兄弟！』は、大河ドラマ第65作。天下人・豊臣秀吉を支え