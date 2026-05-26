首都エレバンではためくアルメニアの国旗＝4月（タス＝共同）【モスクワ共同】旧ソ連構成国アルメニアの外務省は25日、ルビオ米国務長官が26日にアルメニアを訪れると発表した。ミルゾヤン外相と会談する予定だ。来月のアルメニア議会選を前に、欧米高官が相次ぎ訪問。欧米との連携を深めるアルメニアにロシアは猛反発し、対ロシア輸出の依存度が高い花きやミネラル水の輸入停止を発表するなど圧力を強めている。アルメニアは