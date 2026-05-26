生後7日目にして切れ長の目と高い鼻筋。そんなクールな顔立ちの赤ちゃんの成長記録を収めた動画に340万回再生を超える反響があり、「お顔って1年でこんなに変わるんですね」「イケメンになる未来が見える…！」「20年後に会いたい〜」など、多くの反響が寄せられている。現在１歳３ヵ月になる息子さんの成長記録を、“顔変わりすぎベビー”として投稿しているママに話を聞いた。【写真】ハンサムベビー、1年後は…？■記録で気付