沖縄県・尖閣諸島の魚釣島周辺を航行する中国海警局の「海警2302」（2024年4月撮影、写真：共同通信社）2026年5月14〜15日に行われた米中首脳会談では、台湾問題が改めて米中対立の核心として浮かび上がったが、日本にとって見落としてはならないのは、台湾海峡の緊張が台湾本島だけにとどまらないという点である。その影響が最も分かりやすい形で表れているのが東シナ海であり、なかでも尖閣諸島周辺海域は、その動きが集中し