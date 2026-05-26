いまでも、「オーディオブックは本じゃない」という人はいますが、使う人は着実に増えています。今後、日常的にオーディオブックで本を「読む」人は珍しくなくなるでしょう。では、オーディオブックはどう使うのがよいのか。前編に続き、立命館大学の桜井政成教授が解説します（『読書スタディーズ』より一部変更のうえ掲載します）。オーディオブックは屋外で使うオーディオブックの理解度の特徴や、「感情的な親密効果」などから