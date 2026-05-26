突然ですが、「投信」が何の略か知っていますか？金融知識を身に付けよう！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「投資信託」でした！「投信」の正式名称は「投資信託」です。投資信託とは、多くの投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、専門家（ファンドマネージャー）が株式や債券、不動産などに分散投資する金融商品のことです。個人では購入が難しい多様な資産にも投資できる、かつ、少額から始められ