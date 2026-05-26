4月27日、日経平均が史上初の6万円台に乗せた。その立役者として市場が名指ししたのは、GAFAでも半導体企業でもなく、山梨県の富士山麓に本社を置く「黄色いロボットアーム」の会社だった。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「生成AI相場の主役は米国企業だった。だがフィジカルAI相場では、日本企業が主役の一角に立てる。その理由がファナックという会社の中にある」という――。2021年7月15日、アリゾナ州ルー