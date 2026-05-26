京都府南丹市で小学5年生の男児が行方不明になり、後に遺体で見つかった事件で、男児の父親が殺人・死体遺棄の容疑で逮捕された。この事件は連日、マスメディアに大きく報道され、インターネット上では誤った情報が飛び交った。特に、異例の長時間にわたる放送を続けたテレビに対しては、内側からも批判の声が上がった。なぜ、そんなことになったのか。実際にどんな放送だったのか。テレビの夜のニュース番組を中心に分析してみた