錦織圭という奇跡【第28回】喜多文明の視点（２）◆01松岡修造の視点＞＞◆02細木秀樹の視点＞＞◆03奈良くるみの視点＞＞◆04石光孝次の視点＞＞◆05玉川裕康の視点＞＞◆06デイビッド・ロウ＆マット・ロバーツの視点＞＞◆07土居美咲の視点＞＞◆08伊藤竜馬の視点＞＞◆喜多文明の視点（１）＞＞「当時はまったく負ける気がしなかった」喜多文明さんのIMGアカデミーでの朝は、錦織圭に「おーはーよー」と大き