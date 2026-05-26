老後資金で見落とされがちなのが、定年退職から年金受給開始までの「無収入期間」です。一般に定年を60歳として、年金を受給できる65歳までの5年間だけで、夫婦世帯なら1000万円以上の生活費が必要になることもあります。 そのため、「本当は辞めたいけど、65歳まで働く」という選択をする人もいるでしょう。この記事では、空白の5年間に必要なお金や、働き続けるメリットについて解説します。 60歳からの5年間にか