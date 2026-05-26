内田恭子さんの「ここからはじめるマインドフルネス」 NHK『すてきにハンドメイド』テキストでは、フリーアナウンサーとして活躍を続ける内田恭子さんによる、心ゆるむ「マインドフルネス」エッセイを２年目好評連載中。 暮らしにマインドフルネスを取り入れて、いつも頑張る頭や心、そして体を少し休めて、ちょっとひと息つきたい。そんな方たちに、連載を通じて役立つ気軽なスキルをお届けします。 連載第14回をW