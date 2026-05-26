不動産投資と聞くと、一棟アパートや高額な物件をイメージする人も多いかもしれません。しかし、最近では区分マンション1室を購入する「ワンルーム投資」も注目されています。 比較的少額から始めやすい点が魅力ですが、「1室だけで本当に資産運用になるのか」と不安に感じる人もいるでしょう。本記事では、ワンルーム投資の特徴や注意点について解説します。 ワンルーム投資は比較