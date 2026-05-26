ハメネイ師をはじめ指導者層の多くを殺害されたにもかかわらず、イランは変わらず強硬姿勢をつらぬいている。なぜイランは強気でいられるのか。軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんは「イランのリーダーはモジタバ師だが、その裏で対米強硬論を主張する“黒幕”がいる」という――。写真提供＝共同通信社なぜイランはいまだ降伏しないのか（イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師の肖像、2026年4月2日） - 写真提供＝共同通信