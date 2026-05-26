【前編記事】『東北大の学生たちが「生活保護より低い支援になった」と悲痛の告白…政府が進める「国際卓越研究大学」制度に隠された「不可解な変更」』より続く。突如として支援対象から「留学生」を対象外に博士課程の学生を支援する制度として知られるのが、生活費や研究費などで年間180万円から290万円の支援を3年間受けることができる、科学学術振興機構（JST、文部科学省が所管）の「次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRI