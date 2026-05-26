『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。会社の健康診断で、ほとんどしていない運動の頻度を聞かれてしまい…。「健康診断で少し誤魔化すヤギさん」課長のヤギさんの苦悩は、来週も続く！⇒前回を読む『「自分の評価、聞きたいけど悪口なら聞きたくない…」部下たちが自分の話