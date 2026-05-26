和久田アナの新番組が低調すぎる日本テレビが社運を賭して新たにスタートさせた土曜夜10時の新報道番組『追跡取材 news LOG』の視聴率が振るわない。真裏の安住紳一郎アナがメインを張るTBS『情報7daysニュースキャスター』には視聴率で負けることは想定済だった。初回（5月2日OA）平均世帯視聴率3.7％個人・個人2.1％。注目の2回目（5月3日OA）も 世帯3.7％ ・ 個人1.8％とほぼ横ばいだった」（日テレ関係者）という。ところが雰