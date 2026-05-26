TWICEのサナが、まばゆい美貌でファンを魅了した。5月25日、サナは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ずり落ちそう…サナの“ボリューム感”公開された写真は、5月23日（現地時間）にドイツ・ベルリンで開催された「TWICE'S WORLD TOUR」のバックステージで撮影されたオフショットだ。写真の中のサナは、胸元が大きくカッティングされたロングTシャツを身にまとい、健康的で洗練された魅力を発揮。オ