映画路線だった蒼井優が連ドラに！俳優の蒼井優（40歳）が、7月期のTBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』で主演を務めることが5月15日に発表された。蒼井の連続ドラマ主演は同局では初で、さらに、地上波の連ドラ主演を務めるのは'08年の『おせん』（日本テレビ系）以来、18年ぶりである。同ドラマの内容を説明しよう。ある夏の日、2組の夫婦が「ある事故」に巻き込まれる。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた夫