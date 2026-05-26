実は順風満帆でもなかった今月上旬、「限定ポケモンカード求め、10万人超来場・・・急きょ中止に」という国際ニュースが報じられ、日本国内でも大きな注目を集めました。発端となったのは今月1日から韓国で開催されている「ポケットモンスター」の大規模イベント「Pokémon MEGA FESTA 2026」での出来事。開催初日に（恐らくその多くが会場で配布される限定プロモカードを求め）来場者が殺到し、警察等が出動するほどの混乱の