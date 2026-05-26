事故から2ヵ月以上経つのに辺野古沖の船の相次ぐ転覆で21人が海に投げ出され、同志社国際高校の女子高生ら2人が亡くなり、14人が怪我を負った深刻な事故が発生してから2ヵ月以上になる。起こった事故の重大性からすれば、連日大きく取り上げられてしかるべきこの事件について、なぜかメディアにおいては、産経新聞をほぼ唯一の例外として、ほとんど扱われないという異常事態が続いてきた。4年前に知床の遊覧船「カズワン」が、船内