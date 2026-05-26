「昔、三島由紀夫が学生と激論を交わした集会を念頭に、神谷氏の講演を実現したかったのですが……悔しいです」うっすらと眼に涙を滲ませながらそう語るのは、東京大学の学園祭で参政党の代表・神谷宗幣氏の講演を企画した学生サークル「右合の衆」の山田泰氏（20歳）だ。「講演の中止は、参政党の宣伝になった」講演当日の朝、爆破予告が届いた。一方、神谷氏の講演に反対する学生たちが座り込みを決行、誰も会場に入れない緊迫し