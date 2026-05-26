「その件に関するお問い合わせは“上のほうから”すべてお断りするよう言われております」「東京背脂黒醤油ラーメン」を謳ったラーメンチェーン「伍福軒」を運営する株式会社エムピーキッチンホールディングスの問い合わせ窓口担当者は、編集部の取材に対してきっぱりとこう言い放った――。“その件”とはずばり、ここ1ヵ月あまりに判明した「伍福軒」の一斉閉店である。2025年7月にオープンした新進気鋭の同チェーンは、関東10店