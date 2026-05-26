北中米W杯へ向けた韓国代表の最終メンバー発表当日、大韓サッカー協会のトップであるチョン・モンギュ会長の姿はソウルの会見場ではなく、江原道（カンウォンド）のゴルフ場にあった。韓国メディアによるスクープに対し、大韓サッカー協会の呆れた弁明をしており、韓国国内では怒りの声が沸騰している。協会トップがメンバー発表をYouTubeで見ていた？「責任を共に背負うリーダーと、泥をかぶる現場から逃げ出すリーダー。その差が