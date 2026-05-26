鈴木京香（C）2026「BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる」製作委員会 鈴⽊京⾹が、映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12⽉25⽇公開）への出演が決定。⼤泉洋演じる探偵が“かつて愛した⼥性”純⼦を演じる。併せてティザービジュアルが公開された。【動画】『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』特報映像アジア最北の歓楽街・札幌ススキノを舞台に、⼤泉洋演じる便利