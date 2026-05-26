消えた「AIバブル崩壊」説「AI株はバブルではないのか」数ヵ月前まで、アメリカ株市場で繰り返し語られていたのが、この疑念でした。しかし、イラン戦争による原油高騰で市場の関心がエネルギー問題へ移るなか、その「AIバブル崩壊説」は急速に後退していきます。いま市場では、AI投資はどのように見られているのか。そして、本当にバブルは終わったのでしょうか。まずは数ヵ月前の状況から見て行きましょう。当時、「AIバブル」説