あなたはどんな意味かわかりますか？「年寄りの冷や水」、どんな意味かわかりますか？お年寄りが冷たい水を飲むとどうなるのか…気になる正解は…気になる正解は…「老人が年齢にふさわしくない無理をすること」でした！お年寄りは年齢と共に胃腸が弱くなっており、急に冷たい水を飲むとお腹を壊してしまうことから、老人が歳も弁えず若者の真似をすると碌なことが無いことのたとえとして使われます。「80過ぎで登山に挑戦なんて年