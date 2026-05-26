台湾から見た米中首脳会談は「引き分け」５月14日、北京で米中首脳会談が開かれていた頃、筆者は対岸の台北にいた。会談後、日本で拡がった評価は、おおむね、「アメリカのトランプ大統領（以降敬称略）にとって成果は乏しく、中国の習近平国家主席（同）が勝者となった」や「習氏の『アメリカが（台湾問題を）適切に処理できなければ、両国は対立し、さらには衝突することになる』との警告に、トランプは沈黙し、不機嫌になるしか