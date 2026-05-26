安倍首相はプーチン会談27回まるでタヌキとキツネの化かし合い――この両雄の会談を見ると、いつもそんなことを思ってしまう。先週5月20日、中国の習近平国家主席とロシアのウラジーミル・プーチン大統領が、実に48回目（オンライン会談も含む）となる首脳会談を、北京の人民大会堂で行った。生前の安倍晋三首相は、「オレはプーチンと27回も会談した」と吹聴していたが、それをはるかに上回る回数だ。大国間の首脳会談では、おそ