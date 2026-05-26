動物保護団体「ワタシニデキルコト」の代表・坂上知枝さんの毎日は忙しい。朝晩2回、何匹もの犬を散歩に連れていく。治らない疾患や人馴れが難しい子、一方で運動量が必要な狩猟犬などもいるため、どの子も満足するまで運動させるには、1回2時間、1日3〜4時間以上かかる。また、家には疾患を抱える猫が複数いる。おしりの骨が溶けて、自力では排泄できない子もいるし、生後数日の子猫を保護すれば、ミルクも排泄も数時間おきに手当