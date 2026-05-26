Q3が6年ぶりのフルモデルチェンジアウディ・ジャパンは、プレミアムコンパクトSUVの『アウディQ3』シリーズをフルモデルチェンジ、新型『Q3』と『Q3スポーツバック』を5月19日に発売した。【画像】デザイン装備ともに刷新された、新型アウディQ3とQ3スポーツバック全18枚約6年ぶりとなる今回のフルモデルチェンジにより、Q3シリーズは第3世代へ移行した。アウディQ3/Q3スポーツバックがフルモデルチェンジ。