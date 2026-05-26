＜天気＞北海道〜近畿は晴れて、強い日差しが照り付けるでしょう。洗濯物を外に干せそうです。中国・四国も日中は晴れますが、夜から雨になりそうです。九州は雲が多く、次第に雨になるでしょう。鹿児島の奄美は午前中は活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生して大雨になるおそれがあります。大雨による災害に警戒してください。＜日中の気温＞25日（月）と同じくらいの暑さが続きます。西日本では30℃以上の真夏日のところが多く、