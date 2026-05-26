2026年度のセ・パ交流戦が26日からスタート。前日25日には、選手たちも登壇しての開幕記者会見が行われました。巨人からの登壇者となったルーキー・田和廉投手は、これが初の交流戦と。球場の雰囲気の変化にも期待の声をあげます。さらに“対戦したい相手”を聞かれると、日本ハム・清宮幸太郎選手をピックアップ。早稲田実業高時代の先輩であり「高校時代からすごいバッターだったので、自分が早実を目指すキッカケとなったような