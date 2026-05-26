ロシアのラブロフ外相とアメリカのルビオ国務長官が25日、電話会談を行い、ロシア側は、ウクライナの首都キーウへの攻撃を開始すると事前に伝えました。ロシア外務省の発表によりますと、電話会談でラブロフ外相は、「ロシア領内の民間人や民間施設への攻撃が続いている」として、ロシア軍が、キーウにある軍関連施設などに対する継続的な攻撃を開始すると、アメリカ側に伝えました。また、アメリカを含む、キーウに在外公館を置く