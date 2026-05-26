「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）彗星の如く現れた阪神のドラ１ルーキー・立石正広。この日も待望のプロ初本塁打が飛び出すなど、１９日のデビューから大活躍。ファインダー越しに見ても重圧を感じさせず、むしろ伸び伸びとしている印象だ。その理由を垣間見るシーンがあった。９回、立石が変化球に泳がされ三振を喫した後だった。ベンチに戻ったルーキーに話しかけたのは佐藤輝。打席での感想を真剣な表情で聞くと