「LUNA SEA」のドラマーで2月に亡くなった真矢さんが、故郷の神奈川・秦野市の特別大使に任命されました。秦野駅前で行われたイベントには妻の石黒彩さんが出席しました。石黒彩さん：もしきょう空から真矢が見ているとしたらとてもうれしく思って見守ってくれていると思う。会場では駅メロ導入の記念プレートもお披露目されました。