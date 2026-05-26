日本とアメリカなど4カ国の枠組み「クアッド」の外相会合が、インドの首都・ニューデリーで日本時間の26日、開催されます。ニューデリーに25日に到着した茂木外務大臣は、インドのジャイシャンカル外相と個別に会談し、「世界は戦後最大の構造変化の中にある」と述べました。茂木外務大臣：日米豪印の枠組みを活用しながら、よく連携をしていきたいと思う。また、中東情勢を受けたエネルギーの安定供給などについて意見を交わしま