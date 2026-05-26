定年退職を迎え、退職金で住宅ローンを一括返済し、夫婦でのんびりセカンドライフを過ごす。そんな日本人の多くが描く「老後の理想図」が今、度重なる制度変更と金利上昇によって崩れ去ろうとしています。とくに、学校の教員や警察官などの「公務員」として真面目に働いてきた50〜60代が、皮算用とのギャップに苦しむケースが増えています。42歳のときに変動金利でローンを組んだ元小学校教員の事例をもとに、現役世代が陥りがちな