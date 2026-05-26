カローラ「60周年」記念の特別仕様車が登場2026年5月12日、トヨタは「カローラツーリング」の一部改良を実施するとともに、「カローラ」シリーズの誕生60周年を記念した特別仕様「ACTIVE SPORT」60周年記念仕様車を発売しました。1966年に誕生したカローラは、「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」という3つのキーワードを軸に、時代や社会環境の変化に合わせて進化を続けてきました。【画像】新車245万円！ これがトヨタの