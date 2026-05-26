ある日街中で警察に呼び止められ、職務質問を受けたアフリカ系アメリカ人留学生のBさん。大好きだった日本での体験が突如暗転した彼は、差別に対して声を上げることを選んだ。 公共訴訟の現場で垣間見えるその人が真に大切にしているもの。声をあげることの普遍的な意味とは？ 【画像】はじめての公共訴訟社会を動かす、私たちのツール 職務質問という差別 提訴し、原告と被告との間で書面が交わされ、裁判所が判決を