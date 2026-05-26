「健康のためには1日3食きちんと」という常識は、医学的な裏付けというよりも、社会の効率化を求める声によって定着したものに過ぎないのかもしれない。江戸時代の日本人にとって当たり前だった1日2食の生活習慣のほうが、実は理にかなった身体の休息法だったと、医師である青木厚氏はいう。氏も実践し、内臓の疲弊を救い、本来の健康を取り戻すことを実感できた「16時間断食」とは。 【画像】疲れた胃腸をリフレッシュさせるため