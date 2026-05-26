＜CJカップ バイロン・ネルソン最終日◇24日◇TPCクレイグランチ（テキサス州）◇7569ヤード・パー71＞ウィンダム・クラーク（米国）が最終日に「60」をマークする圧巻のゴルフで、2024年2月以来となる米男子ツアー優勝を果たした。しかし、その一方でラウンド中の行動が一部ファンの間で物議を醸している。【写真】国内女子では機転をきかせて“無罰の救済”も2023年「全米オープン」覇者のクラークは、今大会3日目に「65」をマ