25日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】滅多に見られません！ 桑木志帆、アルバトロス達成の瞬間今回の世界ランキングで上位75位に入り、まだ資格を保有していなかった選手には、6月4日開幕の「全米女子オープン」（リビエラCC/カリフォルニア州）の出場権が与えられる。日本勢では先週の「ブリヂストンレディス」で4位になった桑木志帆が64位と1つ順位を上げて、新たに出場権を確保。これで日本の出場者は22人になる。