元宝塚歌劇団・星組トップスターの礼真琴が、24日深夜に放送されたフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』に出演。好きなタイプの芸人を明かした。【写真】アンニュイな視線で『anan』表紙を飾った礼真琴占い師の星ひとみ氏が診断。恋愛運について「けっこうカラカラ」「恋愛感情、忘れてます」「男運も悪いから…」などと指摘され、「こだわりが強いから、自分の“この人”という変なこだわりによって、それしかいか