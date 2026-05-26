2年前にアイドルを卒業、今は舞台やwebドラマへ出演し、俳優として歩む百田彩夏が、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】百田彩夏も登場！圧倒的存在感を放つ沢口愛華同誌に初登場、さわやかなグラビアとなっている。インタビューでは俳優、タレントとしての今後の目標を語っているが、最後に「またグラビアに出たい！」とも。多方面での活躍が期待できそうだ。同誌には、沢口愛華、天野ちよ、天木じゅん