“衝撃の18歳”虹咲カリナの1stイメージ作品『虹咲カリナ「雨上がり！18歳！！」』が、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて4K高画質で独占先行配信されている。26日に新作チャプターの配信も開始された。【別カット】水着×エプロン…18歳の“健康美”を披露した虹咲カリナ昨年ホリプロより鮮烈デビューを果たし、グラビア誌やショートドラマなど多方面で活躍している虹咲。人気急上昇中の期待の新星が、ついに