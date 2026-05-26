【スーパーフォーミュラ】第4戦（決勝・5月23日／鈴鹿サーキット）【映像】3ワイドで横並び→2台同時抜きの超接近バトル日本最速を競う鈴鹿での熱戦。荒れた展開の中、最終盤に展開された3台横並びの攻防、そしてそこから2台一気に抜き去る珠玉の接近戦に解説も思わず唸った。突然の雨やセーフティカーによって大荒れになった第4戦決勝だったが、最後まで手に汗握る展開が待ち受けていた。レース後半、突然の雨によって、イ