プロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手（25）の妻でモデルの渡辺リサさん（24）が、2026年5月17日にインスタグラムを更新。着物姿の写真を公開した。「ほんとになんでも似合う」渡辺さんはインスタグラムで、訪問着を着た写真や動画を公開。「＃京都」とのハッシュタグが添えられ、着物姿で京都観光を楽しんだようだ。コメント欄には「美しすぎる」「リサちゃん可愛いし綺麗だし美しい〜」「ほんとになんでも似合うの羨ましすぎ