「今日は調子がいいぞ！」と思った途端、急にOBやチョロが出てスコアが崩壊した経験を持つゴルファーは多いはず。 なぜ好調は長続きしないのでしょうか？マンガ『ゴルフは気持ち』のエピソードから、ミスを未然に防ぐための具体的なチェックポイントを解説します。 好調な時ほど「見えなくなる」コースの罠 マンガ『ゴルフは気持ち』第6話の主人公は、前半を「41」で回る絶好調ぶりを見せます。 しかし