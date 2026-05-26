『週刊SPA! 5月26日号』は5月19日に発売！ 美女地図～私が主人公～：里仲菜月(Task have Fun） 里仲菜月が、5月19日発売の『週刊SPA! 5月26日号』の連載「美女地図～私が主人公～」に登場。 里仲菜月 ©撮影／鈴木ゴータヘアメイク／徳永舞スタイリング／クメユナ グラビア界の新たなミューズとして注目を集める彼女が、アトリエを舞台にその芸術